ABD medyasından 'Kim Jong Un'un sağlık durumu kritik' iddiası!

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu iddia edildi.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, Kim'in bu ayın ilk günlerinde bir operasyon geçirdiği ve özel villasında dinlendiği iddia edilirken, ABD medyası Kim'in durumunun ciddi olduğunu öne sürdü.

Seul merkezli yayın yapan Daily NK'nın haberinde Kim'in 12 Nisan'da Hyangsan kentinde bir kalp ameliyatı geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Kim Jong Un geçtiğimiz günlerde ülkenin kurucusu Kim Il-Sung'un doğum günü nedeniyle düzenlenen törenlere katılmamıştı.

CNN International'da yer alan ve bir ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre ise Washington'ın Kim'in durumunun ciddi olduğuna yönelik bir istihbaratı değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD medyasında yer alan Kim Jong Un'un hayati tehlikesi bulunduğuna yönelik haberler dünya gündemine bomba gibi düşerken, Güney Kore medyası haberlerin doğru olmadığını öne sürdü. Yonhap haber ajansı, bir Güney Koreli yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in durumunun ciddi olmadığını belirtti.

Kim Jong Un'un 11 Nisan'da parti yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından hastaneye kaldırıldığı ve o günden bu yana görünmediği belirtildi.

Kim o günden bu yana, Kim Il-sung'un doğum günü töreninin yanı sıra yapılan füze denemelerinde de görünmedi. Ancak kamuya açık etkinliklerde görünmemesinin Kim'in sağlığıyla ilgili spekülasyonları tetiklemesi ilk kez olmuyor.

Bazı gözlemciler ise Kim Jong Un'un dünyadaki koronavirüs salgınından korunmak amacıyla halk etkinliklerine katılmayı sınırılandırmış olabileceğini belirtiyor. Kuzey Kore'de henüz resmi olarak kabul edilen tek bir koronavirüs vakası bile bulunmuyor.