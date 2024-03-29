ABD'nin "Gazze'de saldırılar sonrası çok uluslu güç" için ön görüşmeler yaptığı iddia edildi

Politico'nun ismini vermeyen 2'si ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 4 resmi yetkiliye dayandırdığı haberde, Biden yönetiminin kapalı kapılar ardında Gazze'nin geleceği ile ilgili seçenekleri tartıştığı aktarıldı.

Haberde, yetkililerden birinin, "Kriz sona erdikten sonra Gazze'deki geçici yönetim ve güvenlik yapılarına yönelik çeşitli senaryolar üzerinde ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Hem İsraillilerle hem de ortaklarımızla, zamanı geldiğinde Gazze'de önemli unsurlar hakkında bir dizi görüşme yaptık." ifadelerine yer verildi.

Seçeneklerin hiçbirinde ABD askerinin sahaya inmesinin planlanmadığına işaret edilen haberde, bunun yerine Pentagon'un, Filistinli bir barışı koruma ekibi alternatifi de dahil diğer ülkelerin de katılacağı Gazze'deki güvenlik gücünü finanse etmeyi değerlendirdiği vurgulandı.

REKLAM

Haberde, tartışılan seçeneklerden birinin onaylanmasının haftalar hatta aylar alabileceği, çünkü özellikle bölgesel oyuncuların herhangi bir taahhütte bulunmadan önce Filistin'de iki devletli bir çözümün garantilenmesini istedikleri kaydedildi.