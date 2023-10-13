Abdülaziz Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Abdülaziz Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

Abdülaziz Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Abdülaziz Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

Abdülaziz dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: Abdülaziz dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları Abdülmecid'in ardından otuz ikinci Osmanlı padişahı olarak tahta geçen Sultan Abdülaziz, 1861 ile 1876 yılları arasında geçen 15 sene boyunca hükümdarlık görevinde bulunmuştur. Özellikle ordunun silah ve mühimmatlarının yenilenmesi, donanmanın geliştirilesi gibi askeri alanda birçok yeniliğin yapıldığı bu dönemde gerek ülke içinde gerekse de ülke dışında birçok temasta bulunulmuştur. Batı Avrupa ülkelerine ziyaretlerin yapıldığı bir dönem olarak da bilinen Sultan Abdülaziz dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Abdülaziz dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tanzimat dönemi padişahlarından olan Abdülaziz döneminde de kendinde önceki birçok padişahta olduğu gibi ıslahat hareketleri devam etmiştir. Peki, Abdülaziz dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Abdülaziz Dönemi Genel Özellikleri

1861 tarihinde Osmanlı Devleti’nin yeni padişahı olarak tahta geçen Sultan Abdülaziz, hükümdarlığı boyunca özellikle donanma üzerinde çok önemli çalışmalar yürütmüştür. Özellikle donanmanın çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmesi adına çalışmalar yapan Abdülaziz, top ve tüfek gibi yeni model silahların alınmasını da sağlamıştır.

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle başlayan Batı dünyası ile iyi ilişkilerin bu dönemde de devam etmesi önemsenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Osmanlı tarihinde ilk kez Abdülaziz Avrupa ülkelerine resmi ziyaretlerde bulunmuştur.

Dönemin en önemli siyasi olaylarından bir tanesi ise Balkanlarda görülen isyanlardır. İlk olarak 1875 yılında Hersek’te başlayan isyanlar kısa süre içinde Balkanlara yayılmış ve bu isyanı Sırbistan ve Karadağ isyanları izlemiştir. Her ne kadar bu isyanlar Osmanlı Devleti tarafından bastırılmış olsa da bu durum Avrupa ile sürmekte olan iyi ilişkilerin bozulmasına yol açmıştır.

Abdülaziz Dönemi Önemli Olayları

1861 ile 1876 yılları arasında süren Abdülaziz dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

Osmanlı donanmasının çağa uygun bir hale getirilmesi içim uğraşılmış ve bu amaçla Avrupalı devletlerden krediler alınmıştır.

Osmanlı askerinin kullanmakta olduğu top ve tüfekler yeni model silahlarla ile değiştirilmeye başlanmıştır.

Hem ülke içinde hem de ülke dışında ziyaretler gerçekleşmiştir.

Osmanlı tarihinde ilk kez padişah düzeyinde Avrupa ülkelerine ziyaret gerçekleşmiştir. Abdülaziz, III. Napolyon’un daveti üzerine Fransa’daki sanat sergisine katılmıştır.

En fazla dış borç bu dönemde alınmıştır.

Almanya’nın 1871 yılında siyasi birliğini sağlaması, diğer Avrupalı devletlerin odağını Osmanlılar üzerinden Almanya üzerine kaydırmasına sebep olmuştur.

Rusya’nın Balkanlar üzerindeki Panslavist politikaları artmıştır.

Osmanlı Devleti tarafından Bulgar Kilisesi’ne özerklik verilmiştir.

Bosna, Hersek, Karadağ ve Sırbistan’da ayaklanmalar başlamıştır.

Balkanlardaki yeni gelişmelerin konuşulması için İstanbul ve Londra’da konferans toplanması kararlaştırılmış ancak bu esnada çıkan bir isyan ile Abdülaziz tahttan indirilmiştir.

Abdülaziz Dönemi Savaşları

Abdülaziz döneminde Arabistan’da bulunan Lahsa ve Yemen üzerine bir ordu gönderilmiş ve bu bölgeler Osmanlı idaresi altına alınmıştır. Özellikle Yemen’e yapılan sefer neticesinde bu coğrafyada Yemen vilayeti kurulmuş ve bu topraklar 1. Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı idaresi altında kalmışlardır.

Abdülaziz Dönemi Yenilikleri

1864 yılında Osmanlı tarihinde ilk kez donanmaya zırhlı savaş gemisi alınmıştır.

İlk kez posta pulu basılmıştır.

Yeni bir idari yapılanma gerçekleşmiş ve vilayet meclisleri kurulmuştur.

Sanayi okulu açılmıştır.

Mecelle yayınlanmıştır.

Darüşşafaka kurulmuştur.

Darülmuallimat adı verilen Kız Öğretmen Okulu açılmıştır.

Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) eğitime başlamıştır.

Günümüzde Danıştay olan Şura-yı Devlet ve Yargıtay olan Divan-ı Ahkam-ı Adliyye kurulmuştur.

Galatasaray Lisesi açılmıştır.

Yavuz Sultan Selim’den sonra Mısır’ı ziyaret eden ilk padişah olmuştur.

Batı Avrupa ülkelerine resmi ziyaretler yapılmıştır.

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