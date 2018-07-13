Abramovich kovduğu hocalara 567 milyon TL ödedi!

Chelsea'de uzun süredir beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti ve Maviler, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı. Londra ekibinin 1 lig şampiyonluğu, 1 de FA Cup kazanan İtalyan hocaya 9 milyon Pound tazminat ödeyeceği ifade edildi. Böylece Chelsea'nin sahibi olan ünlü iş adamı Roman Abramovich'in bugüne kadar çalışıp kovduğu hocalara ödediği tazminatların toplamı 89 milyon Pound yani yaklaşık 567 milyon TL'ye ulaştı. İşte o liste: