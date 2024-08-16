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        Haberler Gündem 3. Sayfa Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü! | Son dakika haberleri

        Arı soktuktan sonra öldü

        Artvin'de çok acı bir olay meydana geldi. Yemek yediği sırada arının soktuğu 38 yaşındaki İsrafil Özçelik hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:33
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        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
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        Artvin'de yemek yerken dudağından arının soktuğu İsrafil Özçelik (38), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Ailesiyle beraber yemek yiyen İsrafil Özçelik'i dudağından arı soktu. Özçelik, kısa süre sonra fenalaştı.

        Ailesinin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, burada kurtarılamadı.

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