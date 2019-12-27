Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları açık lise öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. Açık lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ocak 2020'de açıklayacağını duyurdu. İşte detaylar...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında bilgileri akademik takvim ile duyurdu. 7-8 Aralık tarihinde yapılan 1. dönem sınavları için sonuçların 2 Ocak 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.



AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.

– Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

– Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez).

Açık Öğretim Lisesi sınavları yılda 3 kez olmak üzere cumartesi günü 2 oturum, pazar günü ise tek oturum halinde yapılmaktadır. Öğrenciler sınavına gireceği dersleri öğrenci sayfasından kendileri seçmektedir. Açık Lise sınavları dönem sonunda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. 2018- 2019 Öğretim Yılı için geçerli olan AÖL ders geçme notu 45 puandır.

2019-2020 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ

1. Dönem Sınavları: 7 Aralık cumartesi - 8 Aralık Pazar

1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 2 Ocak 2020

2. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri: 06 - 31 Ocak 2020

2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemi: 08 Ocak - 4 Şubat 2020

2. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 18 Mart 2019

2. Dönem Sınavları: 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar

2. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 17 Nisan 2020

3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 21 Nisan - 15 Mayıs 2020

3. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 01 Temmuz 2020

3. Dönem Sınavları: 04 Temmuz 2020 Cumartesi - 05 Temmuz 2020 Pazar

3. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 27 Temmuz 2020