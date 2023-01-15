Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri ile ilgili güncel bilgiler merak konusu olmuş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan söz konusu kayıt yenileme ve sınav tarihlerine dair güncel bilgileri derledik. İşte, detaylar...