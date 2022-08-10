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AÇIKLANDI | 2022 Polislik başvuru sonuçları açıklandı! PMYO başvuru sonuç sorgulama

2022 polislik başvuru sonuçları açıklandı. Polis adayları sonuçlara göre fiziki yeterlilik ve sözlü mülakata girme hakkını kazanıp kazanmadıklarını da öğrenmiş olacaklar. Polis adayları sınav sonuçlarını Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. İşte 2022 PMYO başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

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  • AÇIKLANDI | 2022 Polislik başvuru sonuçları açıklandı! PMYO başvuru sonuç sorgulama ekranı: pa.edu.tr

    Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından fiziki yeterlilik ve sözlü mülakata katılma hakkını kazanıp kazanmadıklarını sonuçlara göre öğrenebilecekler. Adaylar sonuçlara Polis Akademisi'nin internet sitesi "pa.edu.tr"den ulaşabilecekler. İşte PMYO souç başvuru ekranı...
  • AÇIKLANDI | 2022 Polislik başvuru sonuçları açıklandı! PMYO başvuru sonuç sorgulama ekranı: pa.edu.tr

    PMYO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmış olup, 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111 aday başvuruda bulunmuştur.
  • AÇIKLANDI | 2022 Polislik başvuru sonuçları açıklandı! PMYO başvuru sonuç sorgulama ekranı: pa.edu.tr

    Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan  “ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. 

     

     
  • AÇIKLANDI | 2022 Polislik başvuru sonuçları açıklandı! PMYO başvuru sonuç sorgulama ekranı: pa.edu.tr

    Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.
  • AÇIKLANDI | 2022 Polislik başvuru sonuçları açıklandı! PMYO başvuru sonuç sorgulama ekranı: pa.edu.tr

    2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
  • AÇIKLANDI | 2022 Polislik başvuru sonuçları açıklandı! PMYO başvuru sonuç sorgulama ekranı: pa.edu.tr

    PMYO BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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