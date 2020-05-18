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AÇIKLANDI! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün?

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kala merak edilmeye başlandı. İslam aleminde Ramazan Bayramı hazırlıkları ve heyecanı başlarken diğer yandan ise bayramda da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından sokağa çıkma yasağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün? İşte cevabı...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıka yasağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaş "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabını arıyordu. Peki Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; "Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 24 Mayıs Cuma günü başlamıştı. İlk sahura ise 23 Nisan Mayıs gecesi kalkıldı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 24 Mayıs'da başlıyor. 26 Mayıs bayramın son günü olacak.

Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

DİYANET 2020 TAKVİMİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

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