Domates, soğan ve biberin incecik doğranıp sarımsak ve maydanozla tatlandırılmasından oluşan acılı ezme hem yemeklerin yanında meze olarak hem de kahvaltılarda sos olarak tercih edilir. Adından da anlaşıldığı gibi ezme yaparken malzemelerin incecik kıyılması gerekir. Hatta yerken ağza gelecek tek parçacıklar ceviz olmalıdır. İşte birkaç dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz iştah açıcı bir lezzet: Acılı ezme tarifi...

EZME TARİFİ

Malzemeleri;

4 domates

1 acı sivri biber ( Kahvaltılık olarak tüketecekseniz tatlı biber de olur)

4 diş sarımsak

1 soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

8-9 dal maydanoz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limon

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı acı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı ceviz

Nasıl yapılır?

Domateslerin kabuklarını soyun, biberle beraberçok minik olacak şekilde doğrayın. Ardından soğan ve sarımsağı rondodan geçirin. Maydanozları ince ince kıyın. Tüm doğranmış malzemeleri bir araya getirin ve salça ile baharatları ekleyin. Ardından zeytinyağı ve limonu da ekleyerek karıştırın. Son olarak zeytinyağını ekleyin. Yarım saat ağzı kapalı şekilde buzdolabında dinlendirin ve cevizle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

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