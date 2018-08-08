Vicdan İnsan Hakları Kurumu avukatlarından Hudr Dıaybis, yaptığı yazılı açıklamada, 20 gündür açlık grevinde olan Filistinli Muhammed er-Rimavi (27) ile babası Nemr Muhammed er-Rimavi'nin Askelan (Aşkelon) sorgu merkezinden tahliye edildiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre İsrail yönetiminin önce, işlemediği suçları itiraf etmesi ve açlık grevini sona erdirmesi konusunda oğluna baskı uygulamak için gözaltına alınan baba Rimavi'yi serbest bırakmaya karar verdiğini ancak Muhammed'in sağlık durumunun kötüleşmesiyle onun da salıverildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Rima beldesinden olan ve daha önce İsrail hapishanelerinde 3 yıl yatan Rimavi, gözaltına alındığı 19 Temmuz'dan bu yana açlık grevi yapıyordu.

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