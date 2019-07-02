Survivor 2019 şampiyonu kim oldu? Survivor kim kazandı? sorularının cevabı dün akşam Bodrum'dan canlı yayınlanan Survivor 2019 final bölümünde belli oldu. 6 aylık Survivor 2019 yarışması Türkiye - Yunanistan formatıyla yapıldı ve şampiyonlar açıklandı. Survivor Türkiye takımında aylar süren zorlu mücadelenin ardından finale kalan isimler Yusuf Karakaya ve Seda Ocak oldu. Survivor 2019 Yunan takımında ise Dalaka ve Dimitra adını finale yazdırdı. Nefes kesen yarışmada Survivor 2019 birincisini Acun Ilıcalı açıkladı. İşte Survivor 2019 şampiyonu...

SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU? SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam saat 20.00'da başlayan canlı yayınla birlikte Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu program Bodrum'dan canlı yayınlandı. Acun Ilıcalı, Survivor 2019 finalinde en çok oyu alan ismi açıkladı. Survivor 2019 Türkiye şampiyonu ise Yusuf oldu.

SURVİVOR YUNANİSTAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla ekranlarda olan Survivor'ın Yunan şampiyonu belli oldu. Survivor 2019 Yunan finaline Dalaka ve Dimitra adını yazdırdı. Yapılan oylamaların sonucunda Katerina Dalaka Survivor 2019'un Yunanistan şampiyonu oldu.

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Survivor 2019 finalinin ardından şampiyon yarışmacılar belli oldu. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu ve 100 bin Euro büyük ödülü kazandı. Survivor 2019 Türkiye şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu ve her sene verilen 500 bin TL büyük ödülü almaya hak kazandı.

ACUN ILICALI'DAN MERVE BÜYÜKSARAÇ AÇIKLAMASI

Survivor Türkiye Yunanistan'ın finalinde Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç ile ilgili olan mahkemenin kazanıldığını açıkladı. Kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminat ise hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE YUNANİSTAN TAKIMI YARIŞMACILARI

Türkiye Kadrosu: Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın, Okay Köksal, Kaan Güvenilir, Sabriye Şengül, Emre Durak

Yunanistan Kadrosu: İoulieta Kitrinou, Dimitra Vamvakousi, Afroditi Skafida, Dimitris Margaritis, Kyriakos Pelekanos, Panagiotis Konstantinidis, Spyros Gourdoupis, Dimitra Tsaganou, Nikos Kosmas, Ria Kolovou, Tony Stavratis, Nadia Mavroudea, Vasilis Simos, Elpida Meziridou, Vasilis Vasilikos, Katerina Dalaka, Patrick Ogunsoto

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2018'de şampiyon olabilme ümidiyle yarışmaya katılan yarışmacılardan son 4'e kalan isimler Adem, Anıl, Hilmi Cem ve Nagihan olmuştu. Hilmi Cem ilk SMS oylamasında elenirken, ikinci SMS oylamasında ise Anıl elenmişti. Son 2'li finale Adem ve Nagihan kalmış, büyük finalde son SMS oylamasından Adem Kılıçcı çıkmıştı. Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı olmuştu.