Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir açıklaması

Acun Ilıcalı, önceki gün kızı Melisa ile Etiler’de görüntülendi. Ünlü televizyoncuya geçtiğimiz gün bir papağana uyguladığı işkenceyi sosyal medyadan paylaşan MasterChef Murat Özdemir soruldu. Ilıcalı, konuyla ilgili, "Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil. Şuan gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde. Murat Özdemir'in Survivor'a katılması hiçbir zaman konu olmadı. O da saçma sapan bir dedikodu. Biz hiçbir zaman reytingi bazı değerlerin önünde tutmadık" şeklinde konuştu