Acun Ilıcalı eski eşi Zeynep Yılmaz ile yıllar sonra evlendikleri yerde bir arada!

Geçtiğimiz günlerde Miami'de birlikte tatil yaptıkları iddia edilen eski eşler Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz, Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu'nun düğününe katıldı. Ilıcalı ve Yılmaz, evlendikleri Çırağan Sarayı'nda yıllar sonra bir araya geldi