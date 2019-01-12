Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum

Giriş: 12.01.2019 - 15:58 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açmıştı. Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

  • 1Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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    Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Subaşı, Meksika'nın Tulum sahilinde sevgilisiyle objektiflere takılmıştı. 

  • 2Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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    Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'in aşk yaşadığı iddia edilmişti.

  • 3Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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    Çıkan haberler hakkında açıklama yapmamayı tercih eden Şeyma Subaşı, sessizliğini bozdu. 

  • 4Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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    "GÜÇLÜ GÖZÜKMEKTEN ÇOK YORULDUM"

    Subaşı, bir takipçisinin Instagram DM'den kendisine attığı, "Herkes seni vurdumduymaz ve havalı sanıyor. Oysa sen kızına dört elle sarılmış ve içine ağlıyorsun. Hep güçlü gözükmek zorunda değilsin. Zaten isteyen, istediğini düşünüyor. Mutlu ol..." mesajını yayınladı ve altına şu notu düştü: Aslında çok yoruldu...

  • 5Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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    Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı Itır Esen ile Şeyma Subaşı'nın birbirine benzerlikleri de dikkatlerden kaçmamıştı.

  • 6Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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    "BENİ RAHAT BIRAKIN"

    Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın paylaşımları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı.  Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" tarzında yorumlarda bulunmuştu. Subaşı gelen yorumlar sonrası Instagram hesabından yayınladığı kareye, "beni rahat bırakın" notunu düşmüştü.

  • 7Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 8Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 9Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 10Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 11Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 12Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 13Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 14Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 15Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 16Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 17Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 18Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    18|41
  • 19Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 20Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 21Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 22Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 23Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    23|41
  • 24Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    24|41
  • 25Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    25|41
  • 26Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    26|41
  • 27Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    27|41
  • 28Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    28|41
  • 29Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    29|41
  • 30Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    30|41
  • 31Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    31|41
  • 32Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    32|41
  • 33Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    33|41
  • 34Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    34|41
  • 35Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    35|41
  • 36Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    36|41
  • 37Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    37|41
  • 38Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    38|41
  • 39Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
    39|41
  • 40Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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  • 41Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı: Güçlü gözükmekten çok yoruldum
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