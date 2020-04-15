Survivor programının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, gündemden düşmeyen isimler arasında. Türkiye'nin ilk olarak Acun Firar'da programıyla tanıdığı Acun Ilıcalı, ardından dünyada ilgi görmüş program formatlarını Türkiye'ye uyarladı. Bu programlar çok izlenenler arasına girdi. Daha sonra "Var mısın, Yok musun?" programına katılan Şeyma Subaşı ile olan ilişkisi ve evliliğiyle magazin sayfalarından düşmeyen Acun Ilıcalı, sonrada Şeyma Subaşı ile olan ayrılığıyla uzun süre gündemde yer aldı. Acun Ilıcalı'nın hayatı ile ilgili detaylar haberimizde.

ACUN ILICALI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğum Tarihi: 29 Mayıs 1969

Doğum Yeri: Edirne

Nereli: Erzurum, Ilıca

Yaşı: 50 yaşında

Burcu: Boğa

Mesleği: Sunucu,Yapımcı

ACUN ILICALI'NIN HAYATI

Eğitimi: Edirne doğumlu olan Acun Ilıcalı'nın, annesi İlknur kooperatifler il müdürü, babası Ergün Ilıcalı ise müteahhitlik işiyle uğraşıyorlardı. Acun Ilıcalı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamış, üniversite hayatını da İstanbul'da geçirmeyi tercih ederek İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmış fakat okulu bitirememiştir.

Özel hayatı: Acun Ilıcalı 19 yaşında iken 1988 senesinde Seda Başbuğ ile evlenmiştir. Bu evlilikten Banu adında bir kız çocuğa sahip olmuştur. Ancak 1995 senesinde anne ve babasını Bodruma giderken trafik kazasında kaybetmiş ve ağır bir bunalıma girmiş ve bu bunalımında etkisiyle Seda Başbuğ’dan 1993 senesinde ayrılmıştır. 2003 senesinde Zeynep Yılmaz ile evlenmiş ve Zeynep Yılmaz'dan da Zeynep ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. Ancak 2010 yılında Zeynep Yılmaz eşinin kendisini Şeyma Subaşı ile aldattığını söyleyerek boşanma davası açmıştır. Ünlülerin avukatlığını yapan Kezban Hatemi, Acun Ilıcalı ‘nın da avukatlığını da üstlenmiş ve Zeynep Yılmaz'ın iddialarını reddetmiş ve Eylül ayında dava düşmüştür. Ancak 2013 yılında Şeyma Subaşı’ndan Melisa adında bir kızı olunca 12 Temmuz 2016 yılında Zeynep Yılmaz'dan tek celsede boşanmıştır. 2017 yılında ise adından günlerce bahsettirdiği bir düğün ile Şeyma Subaşı ile evlendi. 2018 yılında Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilıcalı dört kız babasıdır.

Oynadığı Dizi ve Filmler: İlk olarak 2001 yılında Tatlı Hayat adlı dizide konuk olarak yer almıştır. 2002 yılında Mumya Firarda filminde rol almış, 2004 ve 2007 yıllarında ise Avrupa Yakası adlı diziye konuk olmuştur. 2005 yılında sunuculuğunu Şahan Gökbakar'ın yaptığı Dikkat Şahan Çıkabilir komedi dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. 2010 yılında Adab-ı Muaşeret ve Sinyora Enrica İtalyan Olmak adlı sinema filmlerinde ve son olarak 2017 yapımı olan Yol Arkadaşım filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Sunuculuğunu Yaptığı Programlar: İlk olarak Beşiktaş'ın muhabirliğini yapan Acun Ilıcalı daha sonra Show TV ya transfer oldu ve 2002 yılında Acun Firarda isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. Daha sonra FearFactor, Survivor Kızlar Erkekler, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor Aslanlar Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi, Yok Böyle Dans gibi birçok programın sunuculuğunu yapmıştır. Şimdi ise sahibi olduğu TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye, Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi yarışmaların sunuculuğunu yapmaktadır.

İş Hayatı: Acun Ilıcalı anne babasını trafik kazasında kaybettikten sonra kalan mirası iki yıl içinde tüketmiş daha sonra da iş hayatına atılmıştır. İlk olarak Bağdat Caddesinde bir kot dükkanı açarak başlamış fakat kısa süre içinde zarar edince kapatmak zorunda kalmıştır. Daha sonra ise bir akrabasının yardımı ile İlker Yasin ile tanışmış, içindeki büyük futbol aşkı ortaya çıkınca spor muhabirliğine başlamıştır. Spor muhabirliği yaptığı bu dönemde koyu Fenerbahçeli olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmıştır. Bu dönemde futbolcular ile iyi anlaşarak samimi olan Acun Ilıcalı ‘ın yıldızı bir anda parlamış ve Şansal Büyükhan’ın dikkatini çekmiş daha sonra Show TV’ye transfer olmuştur. Televole adlı programda program içinde kendine ait bir kısım sunmaya başlamış ve dünyayı dolaşmaya başlamıştır. Bu bölümde çok ilgi görüp izlenince 2002 yılında Acun Firarda isimli gezi programını yaparak 105 ülkeyi gezmiştir. Ayrıca programı en çok izlenen gezi programı olmayı başarmıştır. Kendi programının yanı sıra Dokun Bana ve Biri Bizi Gözetliyor adlı programlarda yardımcı sunucu olarak katılmıştır. 2005 yılına gelindiğinde ise Acun Medya'yı kurdu. Daha sonra FearFactor, Survivor Kızlar-Erkekler, Survivor Türkiye-Yunanistan Survivor Kanaryalar- Aslanlar, Devler Ligi, Var mısın Yok musun, Yok Böyle Dans ve Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi programların jürisi, sunucusu ve yapımcısı olmuştur. O dönemde yayınlanan Behzat Uygur'un sunduğu Söyle Söyleyebilirsen ve Uğur Dündar'ın sunduğu Yoksa Rüya mı adlı programların yapımcılığını da üstlenmiş ve adından daha sık bahsettirmeye başlamıştır. Sonrasında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve O Ses Türkiye yarışmalarınında sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenmiştir. Sene 2013 olduğunda ise Acun Ilıcalı Show TV’den Star TV’ye geçmiştir. Bu sırada Sekiz.com ve acunn.com adlı internet sitelerini kurmuştur. Aynı zamanlarda Shop90 adlı TV kanalına ortak olmuştur. Daha sonra muhabir olarak girdiği televizyon hayatına 14 Kasım 2013 Doğuş yayın grubu ortaklığındaki TV8 kanalını satın alarak artık kendi kanalının sahibi olmuştur. Artık kendi kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı Star TV’den de TV 8'e geçiş yapmış ve ilk programı olarak Ütopyayı yayına sürmüştür. Daha sonra ise Para Bende, Ninja Warrior, Arda'nın Mutfağı, Ver Fırına, Hülya Avşar Show, Aileler Yarışıyor, Akademi Ütopya, Kel Alaka, İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye, Göz Altı, 3 adam gibi pek çok programı yayına sürmüştür. Şimdilerde ise Yetenek Sizsiniz Türkiye, O ses Türkiye, Survivor Ünlüler- Gönüllüler, Yemekteyiz, Arda ile Omuz Omuza, Gel Konuşalım gibi programlar yayında varlığını sürdürmektedir. 7 Ekim 2016 tarihine gelindiğinde ise TV 8,5 adlı kanalı kurmuştur. Tv8,5 kanalında ise Oynat Bakalım, İntikam Vakti, Gerçeğin Peşinde, Arda'nın Mutfağı, Ne Giysem Yakışır, Güle Güle Oturun gibi programları yayınlanmaktadır. Ayrıca Acun Ilıcalı bu dönemde ilk kez vergi rekortmenleri arasına girmeyi başarmıştır.

Diğer Bilgiler: Acun Ilıcalı televizyon hayatının dışında motor ve hız tutkunu olduğu biliniyor. Motoru ile pek çok kaza yapmış ve arkadaşını da motor kazasında kaybetmiş ve vücudunda otuzdan fazla dikiş bulunmaktadır. Ayrıca Acun Ilıcalı izlediği ve sevdiğini belirttiği diziler arsında en önemli iki tanesini Yalan Dünya ve Muhteşem Yüzyıl olduğunu belirtmiştir.