Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu

Giriş: 07.04.2019 - 15:25 | Güncelleme:  

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeyma Subaşı-Guido Senia çifti, sosyal medya hesaplarından ilk kez birlikte çekilen fotoğraflarını yayınladı

  • 1Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

  • 2Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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    Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile yan yana karesini ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • 3Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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    Bu paylaşımın ardından Guido Senia da Subaşı ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk pozları çok sayıda beğeni aldı.

  • 4Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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    YATAK POZLARI OLAY OLMUŞTU

    Şeyma Subaşı-Guido Senia çifti, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile gitmişti. İkili, aynı yatakta poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Çiftin yatak pozlarını aynı saatte paylaşmaları dikkatlerden kaçmamıştı.

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  • 25Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 26Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 27Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 28Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 29Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 30Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 31Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 32Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 33Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 34Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 35Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 36Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    36|68
  • 37Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    37|68
  • 38Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 39Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 40Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 41Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    41|68
  • 42Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    42|68
  • 43Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    43|68
  • 44Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    44|68
  • 45Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    45|68
  • 46Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    46|68
  • 47Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    47|68
  • 48Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 49Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 50Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 51Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    51|68
  • 52Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    52|68
  • 53Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    53|68
  • 54Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    54|68
  • 55Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    55|68
  • 56Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    56|68
  • 57Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    57|68
  • 58Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    58|68
  • 59Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 60Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 61Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    61|68
  • 62Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
    62|68
  • 63Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 64Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 65Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 66Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 67Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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  • 68Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'dan aşk pozu - Magazin haberleri
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