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"HAKKIMDA ÇIKAN DEDİKODULARI SONRADAN ÖĞRENİYORUM"



Subaşı, o iddialara, "Büyük yalan, hem de çok büyük yalan. Zaten ben bunun dedikodusunun çıktığını 2 ay sonra öğrendim. Ben benim hakkımda çıkan iftira ve dedikoduları sonradan görüyorum. Allah'a şükür öyle bir şey yaşamadım. Melisa’nın velayeti ile ilgili bir durum değil bu çünkü Melisa’nın İstanbul’da kalıp okula gitmesi gerekiyor. Burada daha huzurlu kuzenleri ve ablalarıyla, daha iyiler" ifadelerini kullandı.