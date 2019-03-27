Şeyma Subaşı: Mağdur olan kızı oynamak isterdim

Giriş: 27.03.2019 - 09:19 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Bebek’te selfie çekerken objektiflere takıldı. Telefonunu bir an olsun bırakmayan Subaşı, gazetecilerin sorularını yanıtladı

  • 1Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Maldiv ve Tel Aviv seyahatinden yeni geldiğini belirten Şeyma Subaşı, gitmediği yerler arasında Afrika olduğunu ve yakın zamanda oraya gitmek istediğini belirtti.

  • 2Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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    "DİZİ İÇİN VAKTİM YOK"

    Gazetecilerin, "Oyunculuk teklifleri gelirse oynar mısınız?" sorusu karşısında Subaşı, “Dizi için çok vaktim yok, gezmekten çekimlere vakit ayıramam ama bir film olabilir. Nasıl olsa 1 ay falan çekiliyor. O bir ayda kendimi kapatırım. Çekimleri bitirir, dönerdim diye düşünüyorum” dedi.

  • 3Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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    "MAĞDUR OLAN KIZI OYNAMAK İSTERDİM"

    "Peki hangi rolde kendinizi görmek isterdiniz?" sorusuna Subaşı, "Mağdur olan kızı oynamak isterdim" yanıtını verdi.

  • 4Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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    O SORUYA YANIT VERMEDİ

    Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile girdiği polemik hatırlatılınca susmayı tercih eden Subaşı, kesinlikle konuşmayacağını ifade etti ve başka soru hakkını kullanmak istediğini belirtti.

  • 5Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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    Subaşı’nın bu isteğini kırmayan basın mensupları, geçtiğimiz haftalarda magazin haberlerine konu olan ve gündemi oldukça meşgul eden kızı Melisa'nın içerisinde uyuşturucu madde olan içecek içtiği için hastanelik olduğu iddialarını sordu.

  • 6Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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    "HAKKIMDA ÇIKAN DEDİKODULARI SONRADAN ÖĞRENİYORUM"

    Subaşı, o iddialara, "Büyük yalan, hem de çok büyük yalan. Zaten ben bunun dedikodusunun çıktığını 2 ay sonra öğrendim. Ben benim hakkımda çıkan iftira ve dedikoduları sonradan görüyorum. Allah'a şükür öyle bir şey yaşamadım. Melisa’nın velayeti ile ilgili bir durum değil bu çünkü Melisa’nın İstanbul’da kalıp okula gitmesi gerekiyor. Burada daha huzurlu kuzenleri ve ablalarıyla, daha iyiler" ifadelerini kullandı.

  • 7Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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    Gazetecilerin aşk hayatı ile ilgili sorulara ise teşekkür ederek cevap veren Subaşı, kendisini bekleyen aracı ile evinin yolunu tuttu.

  • 8Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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  • 9Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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  • 27Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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  • 28Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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  • 29Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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  • 30Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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  • 53Şeyma Subaşı, Demet Akalın sorularına sustu: Mağdur olan kızı oynamak isterdim - Magazin Haberleri
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