Ada manzaralı çöplük

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ada manzaralı vahşi çöp depolama alanıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Vali Serdengeçti, şöyle konuştu:

“Bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Bölge Müdürlüğünün görev alanındadır. Çalışmalar devam ediyor. Vekillerimizle de gerekli değerlendirmeleri de yapmıştık ve çok ciddi bir taşıma maliyeti bulunmaktadır. Bu manada tahkimat projesi hazırlanıyor. Ancak tahkimat projesiyle beraber bu sorun çözülebilir. Ayrıca Katı Atık Birliğimiz var. Birliğimiz yerine göre Çavuşlu’daki telisimizi düzeltme hususunda veya alternatif tesisler üzerinde çalışılıyor. O noktada belediyelerimizle beraber hareket etmekteyiz. Dolayısıyla bu noktada dikkat edilerek, sorunun çözülmesi adına bir takım çalışmalar yürütülmektedir” dedi.