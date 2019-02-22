4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15’e çıkmış olacak. Bölge adliye mahkemeleri 2016 yılının Temmuz ayında Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun’un da faaliyete geçmişti. 2017 yılında Adana ve Bursa, 2018 yılında ise Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısı 11'e yükseldi. Bölge adliye mahkemeleri, yargılamaların makul sürede tamamlanması önemli rol oynarken, özellikle Yargıtay’ın iş yükünün de önemli ölçüde azalması sağlıyor.



YAZ KARARNAMESİ PRENSİPLERİ BELİRLENDİ



Öte yandan, HSK’nın yargı teşkilatının ana kararnamesi olan ve binin üzerinde hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirileceği yaz kararnamesine dair prensipleri belirledi. Bu prensiplerin de kısa sürede ilan edilmesi bekleniyor.