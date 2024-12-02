Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da güneş enerjili akıllı sera | Son dakika haberleri

        Adana Büyükşehir'den güneş enerjisiyle çalışan akıllı sera

        Adana Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve ABD Dış İlişkiler Departmanı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında ısıtma ve soğutma sistemi güneş enerjisiyle gerçekleştirilecek sera açtı. Yarısı göçle gelen olmak üzere 111 kadının istihdam edileceği serada 70 çeşit süs bitkisi yetiştirilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da güneş enerjili akıllı sera
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve ABD Dış İlişkiler Departmanı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Adana'da 10 dönüm alan üzerindeki serada güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma gerçekleştirilecek.

        "Güneş Enerjisiyle Çalışan Akıllı Sera" açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, IOM ve ABD Dış İlişkiler Departmanı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu temsilcileri, siyasiler ile Adanalılar katıldı.

        Sera açılışı öncesinde konuşan Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın nüfusa oranla en fazla mülteci alan şehirler sıralamasında 5'inci olduğunu hatırlatarak, Seyhan Belediyesi'nden bu yana kadına istihdam sağlayan, kadını güçlendirmeye yönelik projeler yaptıklarını anlattı. Kadın yönelik projelerinin hem merkez ve hem de kırsal ilçelerde süreceğini belirten Karalar, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Kadın istihdamına destek vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte 111 kadın otobüs şoförü de alacağız. Ehliyeti uygun olmayanlara, gerekli ehliyetleri almaları için eğitim de vereceğiz. Niyet Akademi'de kadınların meslek öğrenmesiyle ilgili kurslar veriyoruz. Kadın Danışma Merkezi'ni açtık. Gündüz Bakımevleri'nde kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alabilmelerini sağlıyoruz.

        Kırsalda üretim yapan kadınlara milyonlarca fide ve farklı destekler vererek, köyden kente göçü önlemeyi, kadını bulunduğu yerde güçlü kılmayı hedefleyen işler yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, kadının toplumda yükselmesi, üretimde, ekonomide, cemiyet hayatında, yaşama dair her alanda yer alması konusundaki hassasiyetine uygun hareket etmeyi sürdüreceğiz."

        Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çiçek tedarikini, açılışını gerçekleştirdikleri seradan yapacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, bu tür projelerin küresel ısınmaya ve sera gazı oluşmasına karşı mücadelenin de önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

        Başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin güneş enerjisinden elektrik üretimine önem verdiğini, yılda 150 MW'lık üretimi hedeflediğini, bunun gerçekleşmesi halinde hem belediyenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanacağını hem de bir o kadar elektriğin satışının gerçekleştirilerek belediyeye gelir elde edileceğini anlattı.

        Açılışın ardından Başkan Zeydan Karalar, konuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ve Atatürk Çiçeği olarak adlandırılan çiçeklerden hediye etti.

        Yarısı göçle gelen olmak üzere 111 kadının istihdam edileceği serada 70 çeşit süs bitkisi yetiştirileceği belirtildi. Meryem Kadın Kooperatifi'nin yer aldığı proje kapsamında üretilecek çiçeklerin Büyükşehir Belediyesi'nce, kentin peyzajında kullanacağı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #adana haberleri
        #sera
        #güneş enerjisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!