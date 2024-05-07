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        Adana'da ham karpuz timi görev başında

        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan, sektör paydaşlarınca desteklenen "ham karpuz timleri", kentin coğrafi işaret tescilli ürünü karpuzun marka değerini korumak için erken hasadı önlemeye yönelik denetim yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:10
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        Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı Adana'da, tadı ve kokusuyla dikkati çeken bu ürünün hasadına yakında başlanacak.

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        Ham karpuzların piyasaya sürülmesinin önlenmesi için erken hasadın önüne geçilmesi gerekiyor. Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu amaçla son yıllarda "ham karpuz timleri" oluşturarak tarlaları denetliyor. 

        Kentte bu yıl 3'er kişiden oluşan 20 ekip oluşturuldu.

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        OLGUNLAŞMAMIŞ KARPUZLAR İMHA EDİLİYOR

        Karpuz üreticisi, hasat yapmadan önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi veriyor. Müdürlük, bu bilgilendirme doğrultusunda timi hasat yapılacak tarlaya yönlendiriyor. "Ham karpuz timi", tarlada karpuzu kesip tadını ve rengini kontrol ediyor.

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        Olgunlaşmamış karpuzların olduğu tarlalarda hasada engel olan tim, toplanmış ham karpuzlara rastladığında ise ürünün imha edilmesine karar veriyor.

        Ekipler, zaman zaman yollarda da karpuz yüklü kamyon ve traktörleri denetliyor. Ham karpuz timleri, hasadın sona erdiği ağustos ayı ortasına kadar görev yapıyor.

        Denetimlerle hem Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzunun marka değeri korunuyor hem de tüketiciye ham ürün satışının önüne geçiyor.

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        ORTALAMA KARPUZ ÜRETİMİ 3,5 İLE 4,2 MİLYON TON ARASINDA

        Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de son 10 yılda ortalama karpuz üretiminin yıllık 3,5 milyon ton ile 4,2 milyon ton arasında değiştiğini söyledi.

        Kentin karpuz üretimiyle ilk sırada yer aldığını belirten Kökçüoğlu, "2023 yılında 85 bin dekarlık alanda 555 bin ton karpuz üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz karpuzun yaklaşık yüzde 65'ini örtü altı sistemlerinde, geri kalanları ise açık tarlalarda üretmekteyiz." dedi.

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        "GÜNDE 40-50 TARLAYA GİDİYORUZ"

        Kökçüoğlu, yaz aylarında severek tüketilen karpuzda en büyük sorununun erken hasat olduğunu dile getirdi.

        Bu durumun önüne geçmek, hem üreticiyi hem tüketiciyi hem de ürünün ticaretini yapanları korumak için ham karpuz timlerinin iş başında olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Oluşturduğumuz bu timler vasıtasıyla ortalama günde 40-50 tarlaya gidiyoruz. Teknik ekipten oluşan bu timdeki görevli arkadaşlarımız, karpuzu keserek tadına, kokusuna, rengine bakıyorlar. Eğer hasat olgunluğuna ulaşmışsa izin veriyoruz. Ulaşmamışsa bu karpuzların hasadını engelliyor, beklemeye alıyoruz." diye konuştu.

        Kökçüoğlu, timin emniyet güçlerinden destek alarak yollarda da kontrol yaptığını belirterek, "Yol kontrollerimizde tespit ettiğimiz ham karpuzların imhasına karar veriyoruz. Böylece bir Türkiye markası olan Adana karpuzunun marka değerini korumuş oluyoruz. Vatandaşlarımızın manavdan, marketten aldıkları karpuzları gönül rahatlığıyla ham olmadığından emin olarak evlerine götürüp tüketmelerine vesile oluyoruz." ifadesini kullandı.

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        "DENETLEME SONUCUNDA ŞİKAYET GELMİYOR"

        Karataş ilçesinde 20 yıldır karpuz yetiştiren Murat Üçgül de yüksek maliyetlere rağmen üretime devam ettiklerini söyledi.

        Hasatla ilgili kontrollerin herkese faydası olduğunu vurgulayan Üçgül, "Denetlemeden çok güzel sonuçlar alıyoruz. Daha önce denetleme olmadığı için sıkıntılar yaşıyorduk. Herkes ham karpuz hasat ediyordu. Şimdi ise karpuz yetiştikten sonra hasat ediliyor. Bu denetleme sonucunda gittiği yerden şikayet gelmiyor, yiyen de şikayet etmiyor." dedi.

        Karataş'ın Bahçe Mahallesi'nde 26 yıldır karpuz yetiştiren Özkan Koca, denetimlerin kendileri ve tüketici için olumlu olduğunu dile getirdi.

        Üretici Engin Koca da piyasaya ham karpuz sürülmemesi için bu tür denetlemelerin önemli olduğunu kaydetti.

        #adana
        #karpuz
        #ham karpuz timi
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