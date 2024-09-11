Tevke, çocukların Orman Bölge Müdürlüğünün insansız hava araçları ve uçaklarını da görme şansı bulduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Yeşil Vatan'dan sonra 'Mavi Vatan'ı da tanıtmak için çocuklarımız insansız hava aracı ve uçakları gördüler. İlk defa insansız hava araçlarını ve uçakları yakından gördüler. Çocuklarımız mavi ve yeşil vatanları bilmeleri, korumaları, tanımaları, bu hususta çalışma yapmaları için bilgilendirildi. Yeni modelde çocuklarımızın olayın dışında, eğitimi sadece kitap ve bilgisayar üzerinde görmesi değil, bire bir yapılan işlerin içinde olması amaçlanıyor. Her alanda bu çalışmalarımız devam edecek. Başından böyle başlarsak sonuna kadar böyle gider diyerek ormanda çocuklarımızla beraber ilk maarif modeli dersimize başlamış olduk."