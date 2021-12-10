Daha 15'inde! 13'ünde evli, 14'ünde anne!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı
ABONE OL

Kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı

Adana’da kaybolduktan bir hafta sonra cinayet dedektifleri tarafından bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun 13 yaşında evlendiği, 14 yaşında anne olduğu ve evden 14 kez kaçtığı ortaya çıktı. Bulunan genç kız annesinin yanına gitmek istemeyince sevgi evlerine yerleştirildi

Adana'da kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı
Daha 15'inde! 13'ünde evli, 14'ünde anne!
0:00 / 0:00
İHA

Adana’da kaybolduktan bir hafta sonra cinayet dedektifleri tarafından bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun 13 yaşında evlendiği, 14 yaşında anne olduğu ve evden 14 kez kaçtığı ortaya çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesinde annesi Songül Kötü ile birlikte yaşayan Ümmügülsüm E. (15), bundan iki yıl önce Tamercan Yiğit (21) ile dini nikahlı yaşamaya başladı. 14 yaşındayken anne olan Ümmügülsüm E, Tamercan Yiğit ile anlaşmazlık yaşayamaya başlayınca, 1 yaşındaki kızı Berfin ile birlikte annesinin evine döndü. Ailesiyle de sorunlar yaşayan Ümmügülsüm E., bu sırada sürekli evden kaçmaya başladı. Yeniden annesinin yanına gelen genç kız, 30 Kasım’da 14. kez kayıplara karıştı. Bunun üzerine polis merkezine giden anne Songül Kötü, kızının kaçırıldığını öne sürerek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp kızın bulunması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, 7 Aralık’ta eski eşi Tamercan Yiğit’i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yiğit, eski eşi Ümmügülsüm E.’ın Kozan ilçesindeki arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine belirtilen adrese baskın yapan polis, Hacı İsmail Karaca’yı (40) gözaltına aldı. Ümmügülsüm E. ise annesinin evine döndüğü sırada polis ekiplerince bulundu.

Emniyete götürülen Ümmügülsüm E., ifadesinde, kendi isteğiyle evden ayrıldığını, kaçırılmadığını öne sürerek, annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen Yiğit ise eski eşini kaçırmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hacı İsmail Karaca ile Tamercan Yiğit adliyeye sevk edilirken, annesinin kendisine şiddeti uyguladığını öne sürüp onunla birlikte yaşamak istemediğini söyleyen Ümmügülsüm E. ise sevgi evlerine yerleştirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakkari'de 3 şehit için askeri tören
GÜNDEM Hakkari'de 3 şehit için askeri tören
10 Aralık Cuma Hutbesi: Diyanet 10 Aralık Cuma Hutbesi konusu
GÜNDEM 10 Aralık Cuma Hutbesi konusu
Son dakika: 10 Aralık İstanbul su kesintileri ne? İSKİ planlı su kesintisi
GÜNDEM İSKİ 10 Aralık İstanbul su kesintileri
Van’da hava yoluyla uyuşturucu sevkiyatı
GÜNDEM Van’da hava yoluyla uyuşturucu sevkiyatı
Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ 10 Aralık son depremler duyuruları
GÜNDEM AFAD-KANDİLLİ son depremler (10 Aralık)
Son dakika: İstanbul elektrik kesintisi duyuruları - AYEDAŞ-BEDAŞ kesintiler
GÜNDEM İstanbul elektrik kesintileri ne?
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli
GÜNDEM Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' ...
Kayseri'de 300 polisle uyuşturucu operasyonu! 50 gözaltı
GÜNDEM 300 polisle uyuşturucu operasyonu! 50 gözaltı
Son dakika hava durumu: Lodos yeniden! Tam fırtına ve sağanak
GÜNDEM Lodos yeniden! Tam fırtına ve sağanak
Son dakika: Kuşadası'nda metruk bina alev aldı: 2 kişi yanarak öldü
GÜNDEM Isınmak için sığındıkları evde yanarak öldüler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.