Adana'da düzenlenen iki operasyonda 10 bin 908 uyuşturucu hap ve 10 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına ve bunlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramada 8 bin 740'ı sentetik olmak üzere 10 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi, 55 şüpheli gözaltına alındı.

MOLA TESİSİNDE DURDURULDU

Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki mola tesisinde durdurulan araçta da eğitimli dedektör köpekle arama yaptı. Aramada aracın davlumbaz ve torpido üstüne zulalanmış 33 pakette 10 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Gözaltındaki 56 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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