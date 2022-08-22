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Adana'da polis ekibine silahlı saldırı: 3 polis yaralandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti nedeniyle aranan bir şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı

Adana'da polis ekibine silahlı saldırı: 3 polis yaralandı
Adana'da polis ekibine ateş açıldı: 3 polis yaralı
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AA

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim sırasında arandığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden arandığı belirlenen Tahir G'yi gözaltına almak istedi.

POLİSE EKİPLERİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

AA'nın haberine göre; polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Durumun telsizle bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. AA'nın haberine göre; yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Murat K'yi olayda kullanılan pompalı tüfekle yakaladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Tahir G'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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