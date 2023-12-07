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        Adana'da FETÖ şüphelisi yakalandı

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:24
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        Adana'da FETÖ şüphelisi yakalandı
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.A.D'yi (36) yakalamak için çalışma başlattı.

        Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bunu örgüt üyelerine yüklediği tespit edilen şüphelinin, mahrem yapılanmada görev aldığı ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarına para yatırdığı belirlendi.

        Ekipler, operasyonla veteriner hekimlikten ihraç edildiği öğrenilen zanlıyı Sarıçam ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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