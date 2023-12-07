Metruk binada cesedi bulunan Aşkın, kardeşinin yerine öldürülmüş ADANA´datek başına yaşadığı metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya´nın (29), otopsisinde tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kaya´nın kardeşi Emrah Kaya´nın (25), geçen yıl öldürülen Muhammet Saydam (23) ile katili Kadir Tunç´u (25) barıştırma bahanesiyle buluşturduğu, Saydam ailesinin de bu nedenle Emrah Kaya'ya kin güttüğü ortaya çıktı. Cezaevinde olması sebebiyle Emrah Kaya´nın yerine ağabeyi Aşkın Kaya´yı öldürdüğü belirlenen Yasin Saydam (30), Kocaeli´de yakalanarak tutuklandı.

ADANA´datek başına yaşadığı metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya´nın (29), otopsisinde tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kaya´nın kardeşi Emrah Kaya´nın (25), geçen yıl öldürülen Muhammet Saydam (23) ile katili Kadir Tunç´u (25) barıştırma bahanesiyle buluşturduğu, Saydam ailesinin de bu nedenle Emrah Kaya'ya kin güttüğü ortaya çıktı. Cezaevinde olması sebebiyle Emrah Kaya´nın yerine ağabeyi Aşkın Kaya´yı öldürdüğü belirlenen Yasin Saydam (30), Kocaeli´de yakalanarak tutuklandı.

Olay, 5 Eylül günü Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde meydana geldi. Aşkın Kaya´nın yaşadığı metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine komşuları, polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler, Kaya´nın çürümeye başlamış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Kaya´nın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Otopside Kaya´nın, 2 Eylül´de başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP AYDINLATTI

Olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada 8 Haziran 2022´de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle Muhammet Saydam´ın, Kadir Tunç tarafından öldürüldüğünü, Aşkın Kaya cinayetinin de bu nedenle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Kaya´nın, `kasten yaralama´ suçundan cezaevinde olan kardeşi Emrah Kaya´nın, olay günü Saydam ile katili Kadir Tunç´u barıştırma bahanesiyle buluşturduğu belirlendi. Saydam ailesinin, Muhammet Saydam´ın öldürülmesinden Emrah Kaya´yı sorumlu tuttuğu, cezaevinde olması sebebiyle ağabeyi Aşkın Kaya´nın öldürüldüğü öne sürüldü.

BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, cinayetin yaşandığı bölge ve güzergahta incelediği bin saatlik kamera görüntüsü ışığında, Aşkın Kaya´yı evinde öldürdüğü belirlenen Saydam´ın ağabeyi Yasin Saydam´ı takibe aldı. Şüphelinin, olaydan hemen sonra Kocaeli´ye kaçtığı ve sahte kimlik kullandığı saptandı. Polis, cinayet şüphelisi Saydam ile ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni Berat S., arkadaşı Mehmet Şirin U. ile 6 akrabasını teknik takiple tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

CİNAYETİ REDDETTİ, TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilerden Yasin Saydam, cinayeti kendinin işlemediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından `kan gütme saikiyle adam öldürme´ suçundan adliyeye sevk edilen Yasin Saydam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Berat S. ve Mehmet Şirin U. adli kontrol şartı, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.