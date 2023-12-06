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        GÜNCELLEME - Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:07
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        GÜNCELLEME - Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Enescan Uygun idaresindeki 34 R 1457 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Cihan Ersin'in (25) kullandığı 38 EV 101 otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Cihan Ersin ile otomobilde bulunan Cemre Ersin (20), Can Ersin (22), Fatma Kübra Kaymaz (27) yaralandı.

        Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Cemre Ersin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Cemre Ersin, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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