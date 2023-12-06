AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı'dan ziyaret

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.

Gülaçtı, il yönetim kurulu üyeleriyle ziyaret ettiği Başkan Özgan'dan ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Özgan'a ilçede yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Gülaçtı, yerel seçimlerle yapılan çalışmaları daha anlamlı kılacaklarını belirtti.

Kozan Belediye Başkanı Özgan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.