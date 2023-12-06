Adana'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANU 786 plakalı beton mikseri, Salbaş Esentepe Mahallesi'nde devrildi.

Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye götürüldü.

Aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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