Adana'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
1KİŞİHAYATINI KAYBETTİ
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Cemre Ersin (20), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Ersen'in cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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