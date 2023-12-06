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        Adana'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:58
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        Adana'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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        1KİŞİHAYATINI KAYBETTİ

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Cemre Ersin (20), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Ersen'in cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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