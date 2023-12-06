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        Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

        ADANA'nınKozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:40
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        Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
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        ADANA'nınKozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu mevkisinde meydana geldi. Kozan'dan Feke yönüne giden Enescan Uygun yönetimindeki 34 R 1457 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cihan Ersin'in (25) kullandığı 38 EV 101 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Cihan Ersin ile kardeşleri Cemre (20) ve Can Ersin (22) ve diğer araçtaki Fatma Kübra Kaymaz (27) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Cemre Ersin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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