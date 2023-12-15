Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Çukurova ve Yüreğir ilçesinde belirlenen üç ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 106 uyuşturucu hap, 516 gram esrar, 2 gram kokain, 1,89 gram eroin, 6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Bunun üzerine adreslerdeki Sıla ve eşi İsmail G. ile Hakan L, Şahin O. ve Yusuf Baba A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.