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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:25
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Çukurova ve Yüreğir ilçesinde belirlenen üç ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 106 uyuşturucu hap, 516 gram esrar, 2 gram kokain, 1,89 gram eroin, 6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        Bunun üzerine adreslerdeki Sıla ve eşi İsmail G. ile Hakan L, Şahin O. ve Yusuf Baba A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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