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        Liseli kıza istismar sanığı fırıncıya 6 yıl 3 ay hapis

        ADANA´da işlettiği fırında çalışan lise öğrencisi E.A.´ya (16), cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan fırıncı R.A. (63), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:00
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        Liseli kıza istismar sanığı fırıncıya 6 yıl 3 ay hapis
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        ADANA´da işlettiği fırında çalışan lise öğrencisi E.A.´ya (16), cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan fırıncı R.A. (63), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

        Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A., 28 Ekim´de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.´nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. R.A., polis ekiplerince `çocuğa cinsel istismar´ suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ZİNCİRLEME İSTİSMAR SUÇLAMASI

        Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında `çocuğun cinsel istismarı´ ve `çocuğa karşı teşhir´ suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde deva açıldı. İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi. Davanın Adana 15´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.  Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana aşkım, balım diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim" dedi. 

        TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

        Davanın karar duruşmasında taraflar eski ifadelerini tekrarladı. Mahkeme hakimi, sanık R.A.´ya çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan E.A.´nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Karar mütalaaya göre verildi. Mahkeme heyeti, sanığa takdir indirimi de uygulamadı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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