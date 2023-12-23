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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adana'da protesto edildi

        Adana'da kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:10
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adana'da protesto edildi
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        Adana'da kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        5 Ocak Meydanı'nda toplanan grup, sloganlar atarak Çakmak Caddesi'nden İnönü Parkı'na yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Ayşe Yıldız, Gazze'ye yapılan saldırılar sonrası 2023'ün "çocuk katliamı yılı" olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldığını belirtti.

        Saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 9 bin çocuğun vahşice katledildiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Artık bu vahşet öyle bir duruma geldi ki Gazze'de üç haftada şehit edilen çocuk sayısı, dünyada son dört yıldaki çatışmalarda katledilen çocuk sayısını geçti. Tarih, siyonist terör örgütü İsrail'in çocuklara yönelik işlediği suçları normalleştirmesini affetmeyecektir. Gazze'de çocukların yaşayabilmesi için İslam ülkelerinin liderleri başta olmak üzere tüm vicdan sahibi liderleri ve devletleri sorumluluk almaya ve bu vahşeti durdurmak için somut adım atmaya davet ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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