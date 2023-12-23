Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kargoya verilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap çıktı

        Adana'da kargoya verilen kolilerde klima yedek parçalarına gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kargoya verilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kargoya verilen kolilerde klima yedek parçalarına gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo dağıtım merkezine ulaşan iki kolide uyuşturucu bulunduğunu yönünde bilgi aldı.

        Kolileri inceleyen ekipler, klima yedek parçalarıyla karşılaştı.

        Yedek parçaların kapağını söken ekipler, 110 bin uyuşturucu hap buldu.

        Ekipler, uyuşturucuyu kargoya veren kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!

        Benzer Haberler

        Çekiçle kapısını kırarak girdiği marketten çaldığı ürünleri satmış
        Çekiçle kapısını kırarak girdiği marketten çaldığı ürünleri satmış
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
        Adana'da iki marketten hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalan...
        Adana'da iki marketten hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalan...
        Adana'da eski göğüs hastalıkları hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da eski göğüs hastalıkları hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da hastane binasının arşivinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'da hastane binasının arşivinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bakan Yardımcısı Sağlam: 112´ye uyuşturucu ihbarı yapanın kimliği saklı kal...
        Bakan Yardımcısı Sağlam: 112´ye uyuşturucu ihbarı yapanın kimliği saklı kal...