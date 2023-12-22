Adana'da eski göğüs hastalıkları hastanesinde çıkan yangın söndürüldü ADANA'da, eski göğüs hastalıkları hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanımda olmayan ve birkaç yıl önce dizi çekiminin yapıldığı hastane binasında 2019 yılında da yangın çıkmıştı.

ADANA'da, eski göğüs hastalıkları hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanımda olmayan ve birkaç yıl önce dizi çekiminin yapıldığı hastane binasında 2019 yılında da yangın çıkmıştı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Seyhan Devlet Hastanesi'nin hemen bitişiğindeki eski göğüs hastalıkları hastanesinde çıktı. Kullanılmayan hastane binasından duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eski arşivlerin tutulduğu kısımda çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bir süre önce dizi çekimlerinin yapıldığı eski hastane binasında 2019 yılında tadilatta kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıkmıştı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.