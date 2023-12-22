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        Adana'da eski göğüs hastalıkları hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

        ADANA'da, eski göğüs hastalıkları hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanımda olmayan ve birkaç yıl önce dizi çekiminin yapıldığı hastane binasında 2019 yılında da yangın çıkmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 21:21 Güncelleme: 22.12.2023 - 21:25
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        Adana'da eski göğüs hastalıkları hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        ADANA'da, eski göğüs hastalıkları hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanımda olmayan ve birkaç yıl önce dizi çekiminin yapıldığı hastane binasında 2019 yılında da yangın çıkmıştı.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Seyhan Devlet Hastanesi'nin hemen bitişiğindeki eski göğüs hastalıkları hastanesinde çıktı. Kullanılmayan hastane binasından duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eski arşivlerin tutulduğu kısımda çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bir süre önce dizi çekimlerinin yapıldığı eski hastane binasında 2019 yılında tadilatta kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıkmıştı.

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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