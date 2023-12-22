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        Doğu Akdeniz'de kar; yüksek kesimler beyaza büründü

         DOĞUAkdeniz kentlerinden Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri, yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:45
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        Doğu Akdeniz'de kar; yüksek kesimler beyaza büründü
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         DOĞUAkdeniz kentlerinden Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri, yağan karla beyaza büründü.

        Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava durumu eksi derecelere kadar düşerken, bazı ilçelerde fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezlerinde zaman zaman sağanak da etkisini gösterirken, yüksek kesimler yağan karla beyaza bürüdü.

        Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiklerini belirtti. Belediye ekipleri ise yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı. Kar yağışı bazı ilçelerde zaman zaman etkisini sürdürüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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