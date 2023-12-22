Doğu Akdeniz'de kar; yüksek kesimler beyaza büründü
DOĞUAkdeniz kentlerinden Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri, yağan karla beyaza büründü.
DOĞUAkdeniz kentlerinden Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri, yağan karla beyaza büründü.
Adana, Hatay ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava durumu eksi derecelere kadar düşerken, bazı ilçelerde fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezlerinde zaman zaman sağanak da etkisini gösterirken, yüksek kesimler yağan karla beyaza bürüdü.
Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiklerini belirtti. Belediye ekipleri ise yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı. Kar yağışı bazı ilçelerde zaman zaman etkisini sürdürüyor.
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