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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:42
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 3 eve operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 169 gram sentetik uyuşturucu, 90 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

        Bunun üzerine ekipler evlerdeki Semih A, Sercan Y. ve Yonca T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Semih A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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