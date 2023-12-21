Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.

Beyazevler Mahallesi'ndeki apartmanın 9'uncu katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Hasar oluşan ikamette soğutma çalışması yapıldı.

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