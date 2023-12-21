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        Adana'da kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:03
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        Adana'da kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan tutuklu 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde 9 Haziran'da R.C.B'nin kafede bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili 10 Haziran'da tutuklanan H.Ç. ve K.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar H.Ç. ve K.A. ile müşteki R.C.B'nin kafede tartışma yaşadıkları ancak olay yerindekilerin tarafları ayırdığı belirtildi.

        Kafeden ayrılırken tarafların tekrar tartışmaya başladıkları ve olayın devamında H.Ç. ve K.A'nın kafe önünde darbettikleri R.C.B'yi bıçakla hayati tehlikeye sebep olacak şekilde yaralayıp bölgeden kaçtıkları iddianamede anlatıldı.

        İddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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