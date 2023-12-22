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        El yapımı patlayıcıyla eski adliye binasına gitti, polisi görünce teslim oldu

        ADANA'da, torpillerden boşalttığı barutla yaptığı el yapımı patlayıcıyla eski adliye binasının önüne giden Ramazan D. (22), polisi görünce, "Kendime zarar verecektim, vazgeçtim" diyerek teslim oldu. Düşük tesirli olduğu belirlenen patlayı, fünyeyle patlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:25
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        El yapımı patlayıcıyla eski adliye binasına gitti, polisi görünce teslim oldu
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        ADANA'da, torpillerden boşalttığı barutla yaptığı el yapımı patlayıcıyla eski adliye binasının önüne giden Ramazan D. (22), polisi görünce, "Kendime zarar verecektim, vazgeçtim" diyerek teslim oldu. Düşük tesirli olduğu belirlenen patlayı, fünyeyle patlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., tutuklandı.

        Olay, 20 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan D., torpillerin içinden boşalttığı barutu, bilyeyle birlikte pet şişeye doldurup, elektrik kablosuyla sarıp el yapımı patlayıcı yaptı. Eski adliye binasına giden Ramazan D., kaldırımdaki polisi görünce elindeki patlayıcıyı bırakarak, "Kendime zarar verecektim ancak vazgeçtim" diyerek teslim oldu.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, patlayıcının bırakıldığı bölgede güvenlik önlemi alıp, İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Eski adliye binası önüne, bomba imha polisi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede düşük tesirli olduğu belirlenen patlayıcı, fünyeyle patlatıldı. Polis merkezine götürülen şüpheli Ramazan D.'nin, daha önce terör suçundan işlem görmediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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