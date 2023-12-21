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        Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2 yıldır aynı firmalar reklam ihalesi almış (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:20 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:20
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        Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2 yıldır aynı firmalar reklam ihalesi almış (2)
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        Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı, belediye personeli Mehmet İlker Tutuş, reklam firması sahipleri Tahir Cem Uğurhan, Semih Gizidar ve Süleyman Aydoğan tutuklandı. Diğer şüpheliler M.Y.D., M.F.G., M.Ç., C.K. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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