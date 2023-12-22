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        Adana'da hastane binasının arşivinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hastanenin arşiv binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 21:03
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        Adana'da hastane binasının arşivinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hastanenin arşiv binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesinin arşiv deposu olarak kullanılan binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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