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        Adana'da iki marketten hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iki marketten hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:48
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        Adana'da iki marketten hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iki marketten hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 Aralık'ta bir marketin cam kapısı çekiçle kırılarak raflarda bulunan 20 bin lira değerindeki peynir, salça ve çikolata gibi gıda ürünleri çalındı.

        Bu olaydan iki gün sonra Dadaloğlu Mahallesi'ndeki başka bir marketten benzer yöntemle yaklaşık 10 bin liralık sigara hırsızlığı gerçekleşti.

        Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıklarla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının kimliğini tespit etti.

        Zanlı Malik S. (32), Serinevler Mahallesi'ndeki evine yapılan baskın sırasında kaçmaya çalıştı.

        Ekipler, zanlıyı yakalayıp emniyete götürdü.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının marketlerden birinin cam kapısını çekiçle kırıp içeriye girmesi ve sigaraları yanında getirdiği çuvala doldurup kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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