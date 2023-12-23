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        Adana'da "Şeb-i Arus" etkinliği düzenlendi

        Adana'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şeb-i Arus etkinliği öreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:32 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:48
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        Adana'da "Şeb-i Arus" etkinliği düzenlendi
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        Adana'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şeb-i Arus etkinliği öreni yapıldı.

        Uluslararası Mevlana Vakfı, Mevlana Kültür ve Sanat Derneği ile Seyhan Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, dernek korosu tasavvuf müziği konseri verdi.

        Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı ve Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, etkinlikte yaptığı konuşmada Mevlana ve sema hakkında bilgi verdi.

        Etkinlikte postnişin Nadir Karnıbüyükler idaresinde sema ayini yapıldı.

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