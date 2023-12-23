Adana'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
Adana'da seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pozantı-Adana Otoyolu Şekerpınarı mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın kupa kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.