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        Adana'da Otizm Destek Merkezi hizmete açıldı

        Adana Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde Otizm Destek Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:07
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        Adana'da Otizm Destek Merkezi hizmete açıldı
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        Adana Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde Otizm Destek Merkezi açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde kurulan merkezin açılışına katıldı.

        Karalar, burada yaptığı konuşmada, engelliler için güzel bir tesis açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkez hizmete açıldı.

        Galeri
        Galeri

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