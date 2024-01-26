ABD'de trafik kazasında ölen mühendisin cenazesi Adana'da toprağa verildi

ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki mühendis Yiğit Tokbey'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Teknoloji şirketi SpaceX'te kıdemli fırlatma mühendisi olarak çalışan Tokbey, Kaliforniya eyaletinde 19 Ocak'ta motosiklet kullanırken trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Sanatçı Hülya Yiğitalp'in oğlu olan Tokbey'in cenazesi, işlemlerinin ardından hava yoluyla Adana'ya gönderildi.

Tokbey için merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, baba Rifat Tokbey, anne Hülya Yiğitalp ve kardeşleri Fırat ile Asya Tokbey'e başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Tokbet'in cenazesi, buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.

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